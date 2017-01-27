Судье Соломенского райсуда Киева и его соучастнику сообщено о подозрении - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье Соломенского райсуда Киева, задержанному "на горячем" при получении неправомерной выгоды в размере $22 тыс.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, судью подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15; ч.4 ст. 27; ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц; законченное покушение к подстрекательству предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти).

Также сообщено о подозрении и соучастнику судьи, которым оказался помощник адвоката. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

Как сообщалось, судья Соломенского районного суда Киева задержан при получении взятки в размере $22 тыс за снятие ареста с залогового имущества.