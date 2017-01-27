В очередях на границе с Польшей 615 автомобилей

615 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самая крупная очередь образовалась в пункте пропуска "Ягодын авто" в Волынской области – 380 автомобилей.

В ПП "Краковец" – 85 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 70, в ПП "Рава-Руська" – 50 и в ПП "Устылуг" – 30 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив", "Шегини" и "Смильныця" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.