В очередях на границе с Польшей 615 автомобилей
615 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Самая крупная очередь образовалась в пункте пропуска "Ягодын авто" в Волынской области – 380 автомобилей.
В ПП "Краковец" – 85 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 70, в ПП "Рава-Руська" – 50 и в ПП "Устылуг" – 30 транспортных средств.
В пунктах пропуска "Грушив", "Шегини" и "Смильныця" очередей нет.
Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.