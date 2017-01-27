Канада передала Украине 10 карет скорой помощи

Украине передали 10 карет скорой помощи, которые были приобретены благодаря финансовой помощи правительства Канады, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства, в Дипломатической академии при МИД Украины состоялось торжественное мероприятие по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой, организованный посольством Канады в Украине.

"Перед началом мероприятия Украине было официально передано 10 карет скорой помощи, которые были приобретены и доставлены в Киев благодаря финансовой помощи правительства и простых граждан Канады", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии с короткими речами выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Канады в Украине Роман Ващук.

П.Климкин и Р.Ващук. выразили уверенность, что украинско-канадские отношения продолжат свое динамичное развитие, особенно подчеркнув, что стороны надеются на оживление двусторонней торговли после вступления в силу недавно подписанного соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которая сейчас находится на рассмотрении в парламентах обоих государств.