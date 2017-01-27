В суде по делу о взрыве в харьковской "Стене" допрошены трое пострадавших

Киевский райсуд Харькова в пятницу провел очередное заседание по делу о теракте в харьковском рок-пабе "Стена".

"Сегодня допросили трех потерпевших. На следующем заседании, 3 февраля, планируется продолжить допрос потерпевших", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 9 ноября 2014 г., в 21-45 в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек.

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

17 ноября 2014 г. в пресс-центре СБ Украины проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 г. начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента и в настоящее время в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в т.ч. и организатор теракта Марина Ковтун.

12 июня 2015 г.обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

М.Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).