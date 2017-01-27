Суд определил залог двум экс-сотрудникам ГПЗКУ в размере 100 млн грн

Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога трем подозреваемым в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ).

Согласно сообщению на сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), как альтернативу содержания под стражей избраны предлагаемые размеры залогов: экс-главному советнику председателя правления ГПЗКУ - 60 млн грн, экс-начальнику информационно-аналитического управления - 40 млн грн.

Представителю международного зернотрейдера, по версии следствия причастного к нанесению ущерба ГПЗКУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.

Как сообщалось, 24-25 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали трех человек, причастных к нанесению ущерба ГПЗКУ в размере более $60 млн.

Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что в 2014 году задержанный чиновник вместе с другими служебными лицами разработал схему, по которой принадлежавшее ГПЗКУ зерно продавалось по заниженным ценам международному зернотрейдеру через подконтрольные частные компании-посредники. Приобретенное по заниженным ценам зерно международный зернотрейдер продавал по рыночным, а разница в стоимости должна была прийти на счета одной из подконтрольных компаний-посредников. Кроме того, поставки зерна происходили на условиях послеоплаты, что подвергало госпредприятие риску неполучения средств за продукцию.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, средства которого планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.