СБУ задержала в Ужгороде гражданина Словакии, который сбывал наркотики

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Ужгороде Закарпатской области гражданина Словакии, который пытался продать психотропное вещество метамфетамин.

"Правоохранители "взяли" наркодельца в Ужгороде при попытке сбыта более чем 42-х граммов наркотика, который он незаконно ввез в Украину. На этой сделке злоумышленник планировал заработать почти 2 тыс. евро", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Открыто уголовное производство. Наркодилеру объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.