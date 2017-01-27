События

18:23 27.01.2017

СБУ задержала в Ужгороде гражданина Словакии, который сбывал наркотики

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Ужгороде Закарпатской области гражданина Словакии, который пытался продать психотропное вещество метамфетамин.

"Правоохранители "взяли" наркодельца в Ужгороде при попытке сбыта более чем 42-х граммов наркотика, который он незаконно ввез в Украину. На этой сделке злоумышленник планировал заработать почти 2 тыс. евро", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Открыто уголовное производство. Наркодилеру объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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