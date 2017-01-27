В зоне АТО в пятницу зафиксировано 36 вражеских обстрелов позиций ВСУ

В зоне проведения антитеррористической операции в пятницу по состоянию на 18.00 зафиксировано 36 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, ранены два бойца, сообщили штабе АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая любыми договоренностями. На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122-миллиметровая артиллерия, а также танк и 82-миллиметровые минометы противника. По Широкино – 120-ти и 82-миллиметровые минометы", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в "Фейсбук" в пятницу вечером.

Также сообщается, что боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия населенные пункты Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино, а по Новотроицкому и Гнутовому также вел огонь снайпер.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов была обстреляна Новозвановка, из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановка, Крымское и Новоалександровка.

"Всего зафиксировано 36 обстрелов. Два наших военных поранены", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.