Вспышка острой кишечной инфекции произошла в учебно-воспитательном комплексе в Запорожской области

В Запорожской области в сельском учебно-воспитательном комплексе произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции – и 10 детей – учащихся и дошкольников госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в пятницу в Запорожском областном лабораторном центре МОЗ Украины, групповое заболевание острой кишечной инфекцией зафиксировано в Марьевском учебно-воспитательном комплексе, расположенном в с.Марьевка Запорожского района Запорожской области.

"С 24 января в Марьевском учебно-воспитательном комплексе (УВК) Запорожского района регистрируется групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольных групп и школьников. На сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев заболевания: 3 – у детей дошкольной группы, 7- у школьников", - отмечается в официальном сообщении Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент все 10 заболевших детей госпитализированы - 1 - в областную инфекционную больницу, 9 – в центральную больницу Запорожского района.

По оценкам медиков, их состояние оценивается как средней тяжести.

Причину массового заболевания воспитанников Марьевского учебного учреждения установит спецкомииссия, в состав которой вошли сотрудники Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, а также Госпродпотребслужбы региона.

Как отметили в региональном лабораторном центре МОЗ Украины, в ближайшее время будут получены результаты анализов заболевших детей, "проводится ряд лабораторных исследований ,в том числе и на наличие инфекции вирусной этиологии".