События

17:26 27.01.2017

Население Германии в 2016 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2016 году выросло примерно на 600 тыс. человек и достигло 82,8 млн человек, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Причиной, по которой количество жителей выросло до максимального с момента воссоединения Германии уровня, стала иммиграция, без этого процесса число проживающих в стране людей уменьшилось бы.

В прошлом году в страну приехало жить на 750 тыс. человек больше, чем уехало из нее. При этом рекордный результат в 1,1 млн был зафиксирован в 2015 году.

Смертность в ФРГ в 2016 году превышала рождаемость примерно на 150-190 тыс. человек, в то время как годом ранее этот показатель составлял около 188 тыс.

За период с 1972 по 2017 год в стране родилось примерно на 5 млн человек меньше, чем умерло.

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