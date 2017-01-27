ВККСУ получила материалы проверки НАБУ кандидатов на должности судей Верховного суда

Высшая квалификационная комиссия судей получила от Национального антикоррупционного бюро Украины материалы аналитической проверки коррупционных рисков относительно 653 кандидатов на должности судей обновленного Верховного суда Украины, сообщил глава ВККС Сергей Козьяков.

"Сегодня получили полный пакет от НАБУ на 653 кандидатов", - сказал он пятницу в Киеве в ходе дискуссии "Формирование Верховного суда: украинские реалии и международный опыт".

С.Козьяков отметил, что пока ещё не успел предметно ознакомиться с этими документами, однако добавил: "Думаю, что общество с удивлением узнает о некоторых кандидатах".

Агентству "Интерфакс-Украина" глава ВККС впоследствии пояснил, что информация НАБУ по кандидатам будет доступна общественности на завершающих этапа конкурса - на этапах проведения собеседования с кандидатами.

30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" стартовала судебная реформа. Согласно изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного суда (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.

23 января 2017г НАБУ начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного суда. "Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный суд специалистами без коррупционного прошлого",- сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации НАБУ, первые выводы уже предоставлены общественному совету добропорядочности.