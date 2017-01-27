События

16:27 27.01.2017

Во Франции отменили систему безлимитных напитков в ресторанах и кафе

Во Франции ограничили продажу сладких напитков в ресторанах и кафе в целях борьбы с проблемой ожирения.

С этой пятницы рестораны не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам за фиксированную цену или бесплатно. Речь идет о популярной в кафе практике, когда клиент платит только за стакан и может неограниченное количество раз его наполнить, сообщает BBC.

Запрет касается всех видов прохладительных напитков, которые содержат сахар или подсластители, а также различных спортивных напитков.

Уровень ожирения во Франции у взрослых людей составляет 15,3%, что чуть ниже среднего для Европы показателя в 15,9%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Однако в возрасте старше 30 лет от ожирения страдают почти 57% французов и 41% француженок.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно предупреждала о вреде сладких напитков, прежде всего газировки. ВОЗ связывает эти напитки с ростом уровня ожирения и диабета.

ВОЗ рекомендовала странам вводить налоги на сладкие напитки для того, чтобы снизить их потребление.

Во Франции уже действует налог на прохладительные напитки, а также запрет на вендинговые автоматы в школах.

В Мексике, где установлен 10%-ный налог на продажу сладких напитков, в первый год после его введения их потребление упало на 6%.

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