Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов"

Руководители государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльский спецкомбинат" получили крупную сумму "отката" за победу предприятия в тендерных торгах, в настоящее время задержаны директор предприятия и его заместитель.

"Директор и заместитель требовали и получили от коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тыс. грн за законно выигранный тендер на поставку топлива. Оба задержаны следователями военной прокуратуры "на горячем", деньги изъяты", - написал заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в "Фейсбуке".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал: "Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" получили 432 тысячи гривень "отката" за победу предприятия в тендерных торгах. Чиновники не только гарантировали коммерческой структуре победу в конкурсных торгах, но также пообещали завысить стоимость дизтоплива после их проведения. За небольшую услугу потребовали 432 тысячи гривень".

По его данным, в пятницу днем сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения "КОРД" задержали заместителя руководителя этого предприятия, а теперь проводится задержание и руководителя ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".