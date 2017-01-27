Генпрокуратура вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

Генеральная прокуратура Украины в пятницу вручит защите экс-президента Виктора Януковича уточненное подозрение в государственной измене, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению", - сказал Р.Кравченко в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

"Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - добавил он.

Прокурор подчеркнул, что 30 января Генпрокуратура завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты.

Р.Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности двух депутатов Государственной Думы РФ. "В настоящее время, я считаю, допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", - отметил он.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В.Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

Главная военная прокуратура Генпрокуратуры вызывает В.Януковича на допрос в качестве подозреваемого 27 января, а также 30 января для участия в открытии материалов уголовного производств о государственной измене. В двух повестках адресом для переписки с экс-президентом Украины указывается Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.