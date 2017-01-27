События

15:22 27.01.2017

В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Власти Барселоны могут принять закон, ограничивающий количество мест для туристов в объектах размещения и запрещающий строительство новых отелей, сообщает в пятницу The Guardian.

Такое решение связано с возрастающим турпотоком, который доставляет неудобства местным жителям. По данным издания, в прошлом году город с 1,6 млн населения посетили 32 млн туристов.

Общественные организации и жители Барселоны организуют акции протеста, требуя остановить спекуляцию недвижимостью, которая приводит к росту цен для самих горожан. Они также заявляют, что работа в туристической отрасли слишком низко оплачивается, отмечает издание.

Новый закон ограничит количество мест, предлагаемых отелями и апартаментами, а также наложит мораторий на строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.

По оценке экспертов, в Барселоне сейчас 75 тыс. мест в гостиницах и около 50 тыс. в лицензированных туристических квартирах, причем еще столько же мест в квартирах предлагается нелегально.

ВАЖНОЕ

СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля

Генпрокуратура вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

Движение тяжеловесного транспорта и автобусов ограничено в северной части Хмельницкой области

Двое украинских военных погибли в Новотошковке и Широкино

В Одесской, Николаевской области и на Черном море проходят учения ВМС

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов"

Начальник Генштаба ВСУ и командующий армии США обсудили подготовку украинских подразделений в рамках JMTG – U

Киевская власть работает над созданием Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр"

Новый мусороперерабатывающий комплекс в Яворивском районе может быть создан за 6-7 месяцев

Прокурор Киева закрыл уголовное производство по минимизации сумм налогообложения против импортера леденцов "Стрепсилс"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Huanghai
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА