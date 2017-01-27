Начальник Генштаба ВСУ и командующий армии США обсудили подготовку украинских подразделений в рамках JMTG – U

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и командующий командования подготовки 7-й армии США Энтони Агуто обсудили подготовку украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина (JMTG – U).

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в "Фейсбуке" в пятницу, стороны также рассмотрели перспективы расширения существующих форматов сотрудничества.

"С начала этого года мы внедряем новые подходы и методы в систему подготовки войск. Мы уже перешли на модульные программы боевой подготовки, которые позволяют более эффективно готовить личный состав по определенным направлениям. С учетом опыта АТО будет изменена продолжительность и интенсивность подготовки специалистов отдельных военных специальностей", - рассказал В.Муженко.

Он проинформировал о готовности украинской стороны продолжить тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на экспертную и материально-техническую помощь США в становлении учебных центров ВСУ, которые должны соответствовать лучшим западным стандартам.

В свою очередь, Э.Агуто заявил о неизменной позиции американской стороны по наращиванию совместных мероприятий подготовки. Он отметил: "Наша поддержка Вооруженных сил Украины и совместные планы неизменны. Подтверждением этому являются указания, которые я получил от высшего военного руководства перед приездом в Украину".