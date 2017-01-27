Киевская власть работает над созданием Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр"

Столичная власть работает над тем, чтобы в Киеве появился Мемориальный центр жертвам Холокоста "Бабий Яр", который станет музеем памяти на месте преступления и трагедии, сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня мы чтим память тех, кто стали жертвами нацистских преступлений против человечности, когда людей уничтожали по национальной, этнической или расовой принадлежности. Около 6 млн евреев стали жертвами Холокоста, из них примерно 2,5 млн - на территории бывшего Советского Союза. Одним из страшных мест, где массово уничтожали людей, был Бабий Яр в Киеве. И наша задача - сохранить память об этой трагедии, сделать все, чтобы такое преступление против человечества никогда не повторился", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, мемориалы Холокоста есть во многих городах мира - Вене, Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Иерусалиме. В то же время в Бабьем Яру в Киеве, на месте, где были убиты почти 100 тыс человек его нет до сих пор.

"Мемориал должен быть! В конце сентября мы подписали Декларацию о намерениях создать Мемориальный центр жертвам Холокоста "Бабий Яр". В ее реализации присоединятся известные украинские и международные благотворители, историки, педагоги, лидеры гражданского общества и международные партнеры. И работа уже началась. Мы сделаем все, чтобы в Киеве появился такой мемориал, который станет символом увековечения памяти не только о тех, кто погиб, но и тех, кто спасал людей от смерти - праведников", - сказал В.Кличко.