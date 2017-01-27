События

14:34 27.01.2017

Новый мусороперерабатывающий комплекс в Яворивском районе может быть создан за 6-7 месяцев

Мэр Львова Андрей Садовой заявляет, что новый мусороперерабатывающий комплекс в Яворивском районе может быть создан за 6-7 месяцев.

"Для того, чтобы обустроить качественный полигон с линией сортировки, необходимо 6-7 месяцев", - сказал А.Садовой на брифинге после совещания с участием премьер-министра Владимира Гройсмана в пятницу во Львове.

Мэр отметил, что рассчитывает на скорейшую передачу городу нового земельного участка.

В.Гройсман подчеркнул, что работы по обустройству будут финансироваться из городского бюджета, у которого есть необходимые средства.

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