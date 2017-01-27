Суд арестовал советника председателя райсовета в Харьковской области, хранившего арсенал оружия

Красноградский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения в отношении советника председателя райсовета (в прошлом - заместителя одной из райгосадминистраций области), у которого был обнаружен арсенал оружия.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тыс. грн. В случае внесения залога должен применяться электронный браслет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 25 января Первомайская местная прокуратура Харьковской области объявила о подозрении советнику председателя райсовета на общественных началах по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора - процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов. Во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов",- сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По месту жительства экс-чиновника правоохранители обнаружили и изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более 23 тыс.долл, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.