САП предупреждает руководство правоохранительных органов об ответственности за утечку информации до завершения следственных действиях

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляет о недопустимости со стороны руководства правоохранительных органов информировать о следственных действиях до их завершения и без согласия прокурора, а также обещает в случае выявления подобных фактов привлечь виновных в утечке информации к ответственности.

"Желание определенных коллег-правоохранителей быстрее проинформировать общественность о задержании без согласия прокурора - процессуального руководителя и получить положительные отзывы и имиджевый плюс к своей работе негативно влияет на ход следствия. Таким образом ставится под угрозу справедливое наказание за преступление. Для антикоррупционных прокуроров важны не лайки в Facebook, а соблюдение законности и неотвратимости наказания для преступников, что достигается тяжелой и кропотливой работой", - говорится в сообщении САП на странице в "Фейсбуке" относительно истории с задержанием судьи Соломенского райсуда Киева.

В прокуратуре предостерегают руководителей правоохранительных органов от сообщений, в том числе в социальных сетях, о проведении следственных действий еще до их завершения без согласия прокурора, который процессуально руководит следствием.

"Привлечение оперативных подразделений к следственным действиям не дают право руководству указанных подразделений предоставлять информацию о следственных действиях без согласия прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Специализированная антикоррупционная прокуратура в случае выявления фактов утечки информации без согласия прокуроров - процессуальных руководителей будет предпринимать все предусмотренные законом меры к привлечению виновных к ответственности, в том числе уголовной, за незаконное разглашение сведений досудебного расследования в соответствии с законодательством", - предупреждает САП.

Что касается задержания судьи Соломенского райсуда Киева, то, по данным САП, его задержали вместе с соучастником по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15; ч. 4 ст. 27; ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и завершенное покушение к подстрекательству на предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти).

Такую же информацию сообщило и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Первым сообщил о задержании судьи Соломенского райсуда Киева министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом он назвал полученную сумму - $22 тыс. – и сообщил, что посредником являлся директор адвокатского бюро.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что задержанный посредник не является адвокатом. "Лицо, о котором идет речь, - Виталий Холоденко - не является адвокатом и данные о нем отсутствуют в Едином реестре адвокатов. Компания, которую он возглавляет - ООО Адвокатское бюро "ПМ и Компания" - не является адвокатским бюро. Данное общество с ограниченной ответственностью использует понятие адвокатское бюро в своем собственном названии, но не имеет статуса адвокатского бюро в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".