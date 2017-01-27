События

11:07 27.01.2017

В Харьковской области спасатели извлекли из снежных заносов 2 школьных автобуса и 3 "скорых"

За последние сутки спасатели 6 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы в Харьковской области.

"Было высвобождено 6 транспортных средств, среди которых 2 школьных автобуса, 3 кареты скорой медицинской помощи и 1 легковой автомобиль", - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Как отмечается в сообщении, всего с начала зимы подразделения ГСЧС привлекались для оказания помощи людям в подобных случаях 158 раз. Они вытащили из заносов и с обледенелых участков дороги 191 единицу техники (в т.ч. 59 карет скорой медицинской помощи), в которых находился 441 человек.

ВАЖНОЕ

Во Львове вывезены отходы из почти половины переполненных контейнерных площадок

Боевики за сутки 63 раза обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли

Писатель Жадан зарегистрировал свой благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины

Экс-боец полка "Азов" Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО

Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке

ПОСЛЕДНЕЕ

Статус участника боевых действий получили более 192 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ

Неизвестные облили краской памятный знак атаману Сирко в Харькове

Крымскотатарский активист из Бахчисарая арестован на 12 суток за посты в соцсети

В Сумах взорвали счетчик газа в 9-этажке

Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА