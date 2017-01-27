В Харьковской области спасатели извлекли из снежных заносов 2 школьных автобуса и 3 "скорых"

За последние сутки спасатели 6 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы в Харьковской области.

"Было высвобождено 6 транспортных средств, среди которых 2 школьных автобуса, 3 кареты скорой медицинской помощи и 1 легковой автомобиль", - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Как отмечается в сообщении, всего с начала зимы подразделения ГСЧС привлекались для оказания помощи людям в подобных случаях 158 раз. Они вытащили из заносов и с обледенелых участков дороги 191 единицу техники (в т.ч. 59 карет скорой медицинской помощи), в которых находился 441 человек.