Неизвестные облили краской памятный знак атаману Сирко в Харькове

В центре Харькова в сквере Победы неизвестные облили красной краской памятный знак казацкому атаману Ивану Сирко.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила по телефону 102 в пятницу, около 8.45. "Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, памятный знак Ивану Сирко, который по преданию не проиграл ни одной битвы, был установлен и открыт активистами ряда общественных организаций Харькова 23 августа 2014 года. Они признавали, что памятный знак установлен без разрешения городских властей. "Мы не спрашивали разрешения на его установку, а они (городские власти - ИФ) спрашивали разрешения, когда разворовывали бюджет?", - заявил один из активистов во время открытия памятного знака.

Вскоре после открытия, 3 сентября 2014 года неизвестные измазали памятный знак зеленой краской.