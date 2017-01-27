События

10:47 27.01.2017

Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

Мексика не намерена платить за стену, которую планируется возвести на границе с США, этот вопрос не обсуждается, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

"Есть вещи, которые не обсуждаются, которые не могут и не будут обсуждаться. Факт того, что сообщалось, будто Мексика должна заплатить за стену, просто-напросто не подлежит обсуждению", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее Д.Трамп подписал распоряжение "Совершенствование погранбезопасности и иммиграционного контроля", согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство стены, которую американский президент Д.Трамп намерен возвести на границе с Мексикой, возможно, будет финансироваться за счет 20%-ного налога на импорт мексиканских товаров.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вслед за этим выразил сожаление в связи с таким решением Д.Трампа и заявил, что его страна не будет ничего платить за стену.

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