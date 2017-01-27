Тимошенко посетит с рабочим визитом США

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 29 января по 4 февраля посетит с рабочим визитом США для встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти страны, а также с ведущими экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", Ю.Тимошенко планирует обсудить приоритетные вопросы, касающиеся национальных интересов Украины: пути достижения мира и восстановления территориальной целостности, стабилизации политической и экономической ситуации в Украине как составляющей стратегии безопасности европейского континента и глобального мира.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы о мерах реальной борьбы с коррупцией для укрепления демократии в Украине и благосостояния украинцев.

Во встречах примут участие заместитель лидера "Батькивщины", руководитель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко и другие члены команды.