Порошенко в Международный день памяти жертв Холокоста призывает мир к недопущению возрождения тоталитарных империй

Президент Украины Петр Порошенко в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста указывает на недопустимость повторения таких преступлений в будущем.

"27 января мир чтит Международный день памяти жертв Холокоста, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. (…) Сегодня немногочисленные уже свидетели рассказывают нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль… Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем", - говорится в обращении главы государства в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

П.Порошенко напомнил, что Украина, потерявшая десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира.

"Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества", - заявил президент.

В заявлении Министерства иностранных дел Украины указано, что около 1,5 млн украинских евреев были уничтожены нацистами на территории Украины во время Второй мировой войны.

"Мы призываем международное сообщество объединить усилия с целью не допустить каких-либо проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве, культивировать в грядущих поколениях уважение основных прав и свобод человека", - говорится в заявлении МИД.