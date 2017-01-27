Боевики не пропустили колонну гуманитарным грузом на контролируемую ими территорию

Незаконные вооруженные формирования не пропустили на подконтрольные им территории колонну из 25 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине".

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, грузовики прошли оформление в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области в четверг утром.

"Международная организация направляла жителям неконтролируемой территории более 540 тонн строительных материалов и медикаментов. Однако около 17:00 незаконные вооруженные формирования развернули колонну с гуманитарным грузом без объяснения причины", - говорится в сообщении.

Впоследствии пограничники не пропустили через тот же контрольный пункт и КПВВ "Майорское" три грузовика с товарами, которые планировалось поставить на контролируемую боевиками территорию.

"Три автомобиля, перевозившие товары на временно неконтролируемую территорию с нарушениями, выявили пограничники Донецкого и Краматорского отрядов совместно с представителями фискальной службы. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" незаконно перевезти косметику, парфюмерию, оболочку к колбасным изделиям и средства гигиены", - рассказали в Госпогранслужбе.

Автомобили и груз переданы представителям Государственной фискальной службы.