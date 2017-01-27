События

08:57 27.01.2017

Во Львовской области травмирован горняк в результате обвала породы

41-летний проходчик шахты "Межиричанская" госпредприятия "Львовуголь" госпитализирован с травмами в результате обвала породы, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел вечером 26 января на глубине 500 метров.

Состояние потерпевшего на 6 часов утра 27 января – средней тяжести.

Обстоятельства и причины травмирования выясняются.

Как сообщалось, 25 января в результате обвала породы на этой же шахте получил тяжелые травмы еще один горняк. Он находится в тяжелом состоянии.

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 63 раза обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли

Писатель Жадан зарегистрировал свой благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины

Экс-боец полка "Азов" Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО

Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке

Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство"

ПОСЛЕДНЕЕ

В очередях на границе с Польшей более 550 автомобилей

Необходимо помочь львовянам – Порошенко

СБУ пресекла контрабанду наркотиков в Россию

Трамп заявил, что вскоре проведет телефонную беседу с Путиным

Британский премьер считает, что Лондон и Вашингтон должны сделать все, чтобы соседи России чувствовали себя в безопасности

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Киева
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА