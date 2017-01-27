Во Львовской области травмирован горняк в результате обвала породы

41-летний проходчик шахты "Межиричанская" госпредприятия "Львовуголь" госпитализирован с травмами в результате обвала породы, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел вечером 26 января на глубине 500 метров.

Состояние потерпевшего на 6 часов утра 27 января – средней тяжести.

Обстоятельства и причины травмирования выясняются.

Как сообщалось, 25 января в результате обвала породы на этой же шахте получил тяжелые травмы еще один горняк. Он находится в тяжелом состоянии.