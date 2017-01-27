В очередях на границе с Польшей более 550 автомобилей

560 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Ягодын авто" – 150 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 140, в ПП "Краковец" и "Рава-Руська" – по 100, в ПП "Шегини" – 50, в ПП "Устылуг" – 20 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией и Румынией очередей нет.