События

08:22 27.01.2017

Необходимо помочь львовянам – Порошенко

Во время рабочей встречи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана одной из тем стала ситуация во Львове, в ходе обсуждения которой президент поручил помочь городской власти справиться с проблемой, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления. Но, когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - необходимо помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов", - заявил президент.

Сегодня В.Гройсман посещает с рабочей поездкой Львов.

Как сообщалось, во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. "Сегодня с утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально уведомили государственные органы о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", - сказал А.Садовой в обращении к жителям города в среду, 18 января.

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