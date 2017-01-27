Британский премьер считает, что Лондон и Вашингтон должны сделать все, чтобы соседи России чувствовали себя в безопасности

Великобритания и США должны способствовать тому, чтобы страны-соседи России чувствовали себя в безопасности, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

"В частности, после незаконной аннексии Крыма (следует) дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не подвергается сомнению", - сказала она в четверг, выступая на съезде республиканцев в Филадельфии.

Британский премьер также отметила, что "страны с небольшими традициями демократии, свободы и прав человека, стали более агрессивными в мировых делах". Среди таких стран она указала Россию и Китай.