Писатель Жадан зарегистрировал свой благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины

Известный украинский писатель Сергей Жадан, занимающийся волонтерской деятельностью с 2014г, вместе с коллегами-волонтерами Ириной Кунициной и Олегом Абрамычевым учредил благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины.

"Мы с друзьями понимаем, что поддержка образования и культуры должна быть систематической и длительной, что развитие гуманитарной сферы фактически определяет, каким будет наше общество через 5-10 лет", - говорится в сообщении на официальной странице писателя в Facebook.

По мнению С.Жадана, создание фонда позволит ему с друзьями не только систематизировать волонтерскую деятельность, но и сделать ее более масштабной и последовательной.

Среди основных направлений работы фонда будут поддержка детей погибших военнослужащих (в первую очередь из многодетных семей Донецкой, Луганской, Харьковской областей), материальная помощь интернатам и детским садикам, поддержка школ и библиотек на освобожденных территориях и в отдаленных районах Харьковской области, обеспечение медицинских учреждений прифронтовых регионов, а также знакомство с культурными проектами восточных регионов других регионов Украины и наоборот

"Мы хотим, чтобы в будущем ни у кого не могло возникнуть даже мысли о том, что Восток Украины может противопоставить себя остальной части страны, что Донбасс может рассматриваться отдельно от остальных регионов. Харьковщина - это Украина, Донбасс - это Украина, и они нуждаются сегодня в особом внимании и нашей совместной работе на перспективу", - говорится в сообщении на официальной странице С.Жадана.

Первая благотворительная акция фонда, посвященная сбору денег для детей погибших украинских военных, - презентация аудиокниги "Тамплиеры" совместно с радио "Аристократы" и Meridian Czernowitz - запланирована на 9 февраля в Киеве.