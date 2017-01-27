Британский премьер призвала США "обратиться к примеру президента Рейгана" в отношениях с Москвой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала США вести себя "осторожно" с Россией.

"Когда речь идет о России, имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который, ведя переговоры со своим коллегой Михаилом Горбачевым, использовал принцип "доверяй, но проверяй", - сказала она, выступая в четверг на съезде республиканцев в Филадельфии.

Британский премьер также высказалась за сотрудничество с Россией, но, по ее мнению, США и Великобритании надо разговаривать с Москвой "с позиции силы".

"Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, и нет ничего неизбежного с точки зрения возвращения к холодной войне. Но мы должны действовать с Россией с позиции силы", - сказала Т.Мэй.

В то же время она выступила против построения таких отношений с Россией, чтобы "сотрудничество было более вероятным, чем конфликт".