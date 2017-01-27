События

04:02 27.01.2017

Британский премьер призвала США "обратиться к примеру президента Рейгана" в отношениях с Москвой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала США вести себя "осторожно" с Россией.

"Когда речь идет о России, имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который, ведя переговоры со своим коллегой Михаилом Горбачевым, использовал принцип "доверяй, но проверяй", - сказала она, выступая в четверг на съезде республиканцев в Филадельфии.

Британский премьер также высказалась за сотрудничество с Россией, но, по ее мнению, США и Великобритании надо разговаривать с Москвой "с позиции силы".

"Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, и нет ничего неизбежного с точки зрения возвращения к холодной войне. Но мы должны действовать с Россией с позиции силы", - сказала Т.Мэй.

В то же время она выступила против построения таких отношений с Россией, чтобы "сотрудничество было более вероятным, чем конфликт".

ВАЖНОЕ

Писатель Жадан зарегистрировал свой благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины

Экс-боец полка "Азов" Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО

Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке

Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство"

Наблюдать за перемещением товаров в/из ОРДЛО будет ГФС

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Польши пытался незаконно перевезти через границу с Украиной 40 тысяч евро

США построят стену на границе с Мексикой за счет 20%-го налога на импорт мексиканских товаров - Белый дом

Генпрокуратура и Киево-Могилянская академия договорились о сотрудничестве

В очередях на границе с Польшей почти 500 автомобилей

Совбез ООН продлил мандат миссии на Кипре для поощрения мирных переговоров по урегулированию на острове

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА