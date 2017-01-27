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00:04 27.01.2017

Генпрокуратура и Киево-Могилянская академия договорились о сотрудничестве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Мелешевич подписали в четверг, 26 января, договор о сотрудничестве между генпрокуратурой и НаУКМА, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате подписания данного документа, студенты факультета юридических наук НаУКМА смогут проходить практику в органах прокуратуры.

Ю.Луценко, вместе с советником генерального прокурора, бывшим федеральным прокурором и помощником генерального прокурора США Богданом Витвицким, провел встречу со студентами и преподавательским составом Академии.

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