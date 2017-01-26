События

22:55 26.01.2017

В очередях на границе с Польшей почти 500 автомобилей

490 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" – 190 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 80, в ПП "Шегини" – 60, в ПП "Устылуг" – 40, в ПП "Рава-Руська" – 20 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

В пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией – 50 автомобилей.

В пунктах пропуска на границе со Словакией и Румынией очередей нет.

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