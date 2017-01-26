Совбез ООН продлил мандат миссии на Кипре для поощрения мирных переговоров по урегулированию на острове

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении мандата миссии Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК) на шесть месяцев и призвал греков-киприотов и турок-киприотов "не упустить этот шанс" объединить остров, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Принятая резолюция поощряет прогресс, достигнутый на переговорах между президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи, и призывает обе стороны активизировать попытки решить ключевые проблемы.

Ранее лидеры Кипра и Греции заявили, что подписание мирного договора по урегулированию конфликта на Кипре возможно только в случае вывода турецких войск с острова, численность которых составляет 35 тыс. человек. Между тем в Анкаре выступают за сохранение турецкого военного присутствия на острове после объединения на основе федерации.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.