НАБУ задержало четвертого участника коррупционной схемы в ОГХК - директора компании, зарегистрированной в Гонконге

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг вечером задержали еще одного участника коррупционной схемы ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, по которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге", - говорится на странице НАБУ в Фейсбуке.

Как сообщалось, 25 января НАБУ разоблачило коррупционную схему в ПАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесшую ущерб на сумму более 300 млн грн, и задержало и.о. главы правления компании, а также начальника отдела продаж и маркетинга ОГХК и экс-заместителя директора ОГХК.