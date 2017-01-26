События

20:22 26.01.2017

Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке

Судья Соломенского районного суда Киева задержан при получении взятки в размере $22 тыс за снятие ареста с залогового имущества, сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

"Это длинный путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище", - добавил министр.

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