Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке

Судья Соломенского районного суда Киева задержан при получении взятки в размере $22 тыс за снятие ареста с залогового имущества, сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

"Это длинный путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище", - добавил министр.