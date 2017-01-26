Луценко о блокировании желдороги в Луганской области: общественная деятельность не должна нарушать Уголовный кодекс

Общественную деятельность необходимо осуществлять в рамках законодательства, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя блокирование участка железной дороги в Луганской области.

"Я очень надеюсь, что общественная активность будет направлена в общественное русло, а не на нарушение Уголовного кодекса. Даже благородные цели в правовой стране, к статусу которой мы стремимся, должны достигаться законными методами", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кроме того, генпрокурор отметил, что эти события могут быть также квалифицированы как "захват подвижного состава – это особо тяжкое преступление".

Как сообщалось, ветераны АТО 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана".

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова рассказала, что на 41 км перегона находится около 55 чел. в камуфляже, среди них - народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, перемещаемые на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз написал в "Фейсбук", что протестующие заблокировали в Луганской области предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны. Он убежден, что акция угрожает энергетической безопасности всей страны: "Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины".