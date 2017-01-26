События

18:28 26.01.2017

Один украинский военный погиб в зоне АТО в четверг, всего боевики осуществили 31 обстрел

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции – в четверг зафиксирован 31 обстрел, один украинский военный погиб.

"Всего по состоянию на 18.00 произошел 31 обстрел. Один наш военнослужащий погиб", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел и танк. По Новотроицкому - снайпер.

На Луганском направлении по Новозвановке НВФ применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82-мм минометов.

На Донецком направлении враг использовал 82-мм минометы, обстреливая позиции украинских военных в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем стреляли по Новозвановке и Авдеевке.

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