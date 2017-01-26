Адвокат членов Междлиса арестован в Крыму на 10 суток

Крымский адвокат Эмиль Курбединов, защищающий права членов Меджлиса крымских татар, арестован на 10 суток.

Как сообщают адвокат Эдем Семедляев, журналист Антон Наумлюк и гражданский активист Осман Арифм на своей странице в соцсети Facebook, соответствующее решение об административном аресте принял в четверг Железнодорожный районный суд г.Симферополя, признав вину Э.Курбединова по ст.20.3 Кодекса от административных правонарушениях РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

"Десять суток ареста дали", - сказал Э.Семедляев.

Э.Курбединову, как выяснил "Интерфакс", инкриминировали размещение в соцсети видео и фотографий с митинга "Хизб ут-Тахрир" в 2013 году в Крыму. "Эмиль сказал, что, возможно, и размещал, это было давно, но размещал не с целью пропаганды, и просто забыл стереть", - отметил Э.Семедляев.

Ранее в четверг силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали адвоката, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия.

Из помещения суда Э.Курбединова увели под охраной, перед этим он попросил присутствующих передать ему теплую одежду и еду.