События

18:23 26.01.2017

Адвокат членов Междлиса арестован в Крыму на 10 суток

Крымский адвокат Эмиль Курбединов, защищающий права членов Меджлиса крымских татар, арестован на 10 суток.

Как сообщают адвокат Эдем Семедляев, журналист Антон Наумлюк и гражданский активист Осман Арифм на своей странице в соцсети Facebook, соответствующее решение об административном аресте принял в четверг Железнодорожный районный суд г.Симферополя, признав вину Э.Курбединова по ст.20.3 Кодекса от административных правонарушениях РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

"Десять суток ареста дали", - сказал Э.Семедляев.

Э.Курбединову, как выяснил "Интерфакс", инкриминировали размещение в соцсети видео и фотографий с митинга "Хизб ут-Тахрир" в 2013 году в Крыму. "Эмиль сказал, что, возможно, и размещал, это было давно, но размещал не с целью пропаганды, и просто забыл стереть", - отметил Э.Семедляев.

Ранее в четверг силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали адвоката, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия.

Из помещения суда Э.Курбединова увели под охраной, перед этим он попросил присутствующих передать ему теплую одежду и еду.

ВАЖНОЕ

Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство"

Наблюдать за перемещением товаров в/из ОРДЛО будет ГФС

За последних 12 дней наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили гибель пяти и ранение четырех мирных жителей Донбасса

Один украинский военный погиб в зоне АТО в четверг, всего боевики осуществили 31 обстрел

20-летний заключенный столичного СИЗО умер в больнице после госпитализации со следами насилия

ПОСЛЕДНЕЕ

Стрелки "часов судного дня" передвинуты вперед на полминуты

Глава СБУ раскритиковал блокирование нардепами участка желдороги на Луганщине

Полторак обещает приказ о задачах Минобороны и ВСУ на 2017 год

Блокирование железной дороги в Луганской области угрожает энергетической безопасности Украины

ТКГ на видеоконференции уделила особое внимание работе Донецкой фильтровальной станции и безопасности на Донбассе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА