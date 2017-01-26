20-летний заключенный столичного СИЗО умер в больнице после госпитализации со следами насилия

20-летний заключенный киевского следственного изолятора умер в клинике, не приходя в сознание, после госпитализации с травмой головы.

"При общении с работниками следственно-оперативной группы фельдшер медицинской части пояснил, что заключенного со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Поэтому сразу было принято решение о неотложной госпитализации в больницу, где заключенный через некоторое время умер", - сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева.

С целью установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна показать тяжесть телесных повреждений, а также механизм их нанесения.

При этом в сообщении отмечается, что на месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили, и при опросе пяти свидетелей, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.