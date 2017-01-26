Полторак обещает приказ о задачах Минобороны и ВСУ на 2017 год

Министр обороны Украины Степан Полторак обещает подписать отдельный приказ о задачах ведомства и Вооруженных сил Украины на 2017 год.

"Завершается разработка, и до 1 февраля я подпишу приказ, в котором будет тщательно проанализирована деятельность Министерства и ВСУ в 2016 году, и поставлены задачи на 2017 год. Мы уже проанализировали и уже видим, где ошибались, где работали медленно, где допустили промахи. Мы определим, что именно надо сделать, чтобы ускорить работу, конкретизировать ее и сделать более конструктивной" – сказал он в ходе заседания Комитета реформ Минобороны в четверг в Киеве.

Он также поставил задачу Комитету реформ до 1 марта разработать проект указа президента относительно уточнения сроков выполнения отдельных мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня на 2017 год.

Главными приоритетами Комитета С.Полторак назвал достижение соответствия 40% структурных подразделений Генштаба критериям государств-членов НАТО, завершение мероприятий по созданию и наращивания возможностей Силами спецопераций, создание единого органа управления медобеспечением на стратегическом уровне, введение в эксплуатацию Единого государственного реестра военнообязанных, оптимизацию структуры денежного обеспечения военнослужащих.

Кроме того, по словам министра, в марте - апреле 2017 пройдет заседание Коллегии Минобороны, по результатам которого будут приняты конкретные решения "по совершенствованию системы военного образования, состояния готовности войск (сил) к выполнению задач по назначению, оснащение ВСУ новым и модернизированным вооружением и военной техникой".