Более сотни украинцев обратились в СБУ в рамках программы "Тебя ждут дома", 70 из них реабилитированы

В рамках программы "Тебя ждут дома" в органы Службы безопасности Украины обратились 120 украинцев, воевавших на стороне ОРДЛО, по решению судов 70 человек реабилитированы, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Он напомнил журналистам в четверг в Киеве, что инициатива введения этой программы принадлежит сотрудникам Академии СБУ.

"С начала действия этой программы по состоянию на сегодняшний день в органы СБУ обратились 120 человек, которые в свое время держали оружие в руках. Насколько мне известно, есть около 70 решений суда, по которым эти люди реабилитированы и смогли и смогут вернуться к мирной спокойной жизни", - рассказал глава СБУ журналистам.

По его словам, эта программа, "судя по шквалу критики, достаточно успешна". "Мы поясняем людям, что если есть возможность остановиться - остановитесь, пожалуйста. Если на вас нет крови, вы не зашли достаточно далеко - у вас есть шанс вернуться к своим семьям, мы сделаем все возможное для этого", - заверил В.Грицак.