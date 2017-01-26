События

17:10 26.01.2017

Киев демонтировал более 5 тыс. незаконных рекламных конструкций в 2016г

Коммунальное предприятие (КП) "Киевреклама" в 2016 году демонтировало 5,032 тыс. незаконных внешних рекламных конструкций, размещенных в столице, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг.

Как отмечает в сообщении замглавы КГГА Алексей Резников, согласно новым правилам размещения внешних рекламных конструкций, которые вскоре будут утверждены, некоторые форматы таких конструкций, такие как холдеры и перетяжки, будут запрещены.

"Будет более жесткий подход к форматным зонам. Операторы понимают, что сокращение количества внешней рекламы в городе неизбежно, но и понимают, надеюсь, необходимость этого. Мы сейчас вышли на более-менее конструктивный диалог, а в планах – подписание меморандума о сотрудничестве. В этом году новые правила уже будут действовать, а пока ждем также обещанной саморегуляции рынка", – цитируется в сообщении А.Резников.

Как сообщалось, столичные власти разрабатывают проект решения "О внесении изменений в концепцию развития внешней рекламы в Киеве".

Так, проект новой редакции концепции размещения внешней рекламы предусматривает запрет на размещение рекламных конструкций на расстоянии ближе 10 м к границам перекрестков улиц, наземных пешеходных переходов и выездов к придомовым территориям.

Кроме того, предлагается запретить размещение рекламных конструкций на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, на распределительных полосах шириной менее 2 м, на расстоянии менее 30 м от остановок общественного транспорта.

Предлагается также регламентировать расстояние между рекламными конструкциями одного типа, ввести понятие "защитной зоны рекламной конструкции", радиус которой соответствует половине регламентируемого расстояния.

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