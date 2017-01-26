События

16:33 26.01.2017

Генпрокуратура просит Апелляционный суд определить подсудность обвинительных актов 15 крымских судей, обвиняемых в госизмене

Генеральная прокуратура Украины направила в Апелляционный суд г.Киева для определения подсудности 15 обвинительных актов в отношении 15 судей АР Крым, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, осуществляется досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению судей АР Крым и г.Севастополя в совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Данный момент следственный судья дал разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах.

"По результатам досудебного расследования в Апелляционный суд г.Киева для определения подсудности направлено 15 обвинительных актов в отношении 15 судей АР Крым", - сказано в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в 299 уголовных процессах по подозрению прокуроров так называемой "Прокуратуры Республики Крым" в совершении госизмены.

"В связи с тем, что указанные лица скрываются на временно оккупированной территории Украины в Печерский районный суд г.Киева для рассмотрения, направлено 219 ходатайств о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования, 15 из которых удовлетворено, а рассмотрение других продолжается". – сказано в сообщении.

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