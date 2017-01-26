События

15:21 26.01.2017

Правоохранители задержали помощника нардепа из партии Ляшко по факту мошенничества

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией Украины задержали помощника одного из народных депутатов Радикальной партии Олега Ляшко по факту систематического завладения путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.

"Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет", - сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в содеянном уголовном правонарушении.

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