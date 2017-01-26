СБУ заблокировала выплату пенсий скончавшимся гражданам с территории ЛНР

Служба безопасности Украины блокировала выплату пенсий скончавшимся гражданам с временно оккупированных территорий Луганской области, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, установлено, что в 2016 году с банковских карточек почти 4 тыс. умерших лиц продолжали снимать пенсии.

"В среднем из государственного бюджета гражданам ежемесячно выплачивалось 8 млн грн. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

СБУ получила неопровержимые подтверждения кончины почти 500 пенсионеров на территории Луганской области, временно подконтрольной так называемой "ЛНР". Информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Выплаты на эти счета прекращены, начисленные деньги уже возвращены в государственный бюджет.