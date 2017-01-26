События

15:17 26.01.2017

СБУ заблокировала выплату пенсий скончавшимся гражданам с территории ЛНР

Служба безопасности Украины блокировала выплату пенсий скончавшимся гражданам с временно оккупированных территорий Луганской области, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, установлено, что в 2016 году с банковских карточек почти 4 тыс. умерших лиц продолжали снимать пенсии.

"В среднем из государственного бюджета гражданам ежемесячно выплачивалось 8 млн грн. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

СБУ получила неопровержимые подтверждения кончины почти 500 пенсионеров на территории Луганской области, временно подконтрольной так называемой "ЛНР". Информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Выплаты на эти счета прекращены, начисленные деньги уже возвращены в государственный бюджет.

ВАЖНОЕ

Грицак сообщил о потерях СБУ на Донбассе

Правоохранители задержали помощника нардепа из партии Ляшко по факту мошенничества

Прокуратура возбудила дело по факту блокирования железной дороги в Луганской области

Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

В Днепре неизвестные расстреляли предпринимателя и ранили двух его охранников

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в пятницу морозы ослабнут, в большинстве областей выпадет снег

Обвинительные акты в отношении четырех судей-предателей Украины направлены в суд на Луганщине

Россия планирует ежемесячно отправлять гумконвои на Донбасс

Власти Крыма намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность

В убийствах Нигояна, Жизневского и Сеныка подозреваются правоохранители

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в крыму
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА