Обвинительные акты в отношении четырех судей-предателей Украины направлены в суд на Луганщине

Прокуратурой Луганской области в порядке специального предварительного расследования в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех судей, которые занимают должности "судей" в террористической организации "ЛНР".

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Луганской области, "в ходе специального предварительного расследования установлено, что указанные лица, будучи действующими судьями Краснолучского и Брянковского городских судов Луганской области, разделяя взгляды участников террористической организации "ЛНР", с целью укрепления незаконной власти и желая способствовать ее деятельности, стали активными участниками террористической организации".

В частности, следствие установило, что с сентября 2015г и по настоящее время указанные лица, находясь на временно оккупированной территории, осуществляют правосудие от имени "ЛНР" и выносят незаконные решения, противоречащие основополагающим принципам Конституции Украины, а также другим законодательным актам Украины.

Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, органом предварительного расследования они объявлены в розыск.

Эти судьи обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.