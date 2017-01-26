Прокуратура возбудила дело по факту блокирования железной дороги в Луганской области

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения, где бывшие бойцы АТО и народные депутаты поводят акцию протеста, сообщила спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сообщили в прокуратуре в эфире телеканала "112 Украина".

По словам А.Зыковой, на 41-км перегона пребывают около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тараса Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных "ежа" и заблокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Как сообщалось, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана".

Находящийся на месте события народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил, что "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

С.Семенченко также рассказал, что ветераны вызвали сварочный аппарат, чтобы приварить к рельсам остановленный поезд.