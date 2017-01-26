Власти Крыма намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность

Власти Крыма рассчитывают передать национализированную в 2014 году Ялтинскую киностудию в федеральную собственность, сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"Скорее всего, она будет передана на федеральный уровень, где к ней будет применена программа развития Фонда кино. Мы постоянно пишем об этом в Москву, предлагаем взять (киностудию - ИФ)", - сказала А.Новосельская журналистам в Симферополе в четверг.

По ее словам, киностудию необходимо передать в федеральную собственность для дальнейшего финансирования объекта из федеральных источников. "Развитие киностудии - это огромные вложения, республике не потянуть. В нынешнем году реконструкции Ялтинской киностудии не будет", - сказала министр.

Она сообщила также, что власти Крыма выиграли судебные споры с бывшими собственниками киностудии, оспаривавшими решение о ее национализации. "На уровне судов Российской Федерации нами были все процессы выиграны, вплоть до уровня Верховного суда. У другой стороны есть возможность обратиться в международные суды, но нам о таких обращениях неизвестно", - сказала А.Новосельская.

Ранее режиссер Никита Михалков, участвующий в восстановлении Ялтинской киностудии, оценил затраты на возрождение студии в $70-80 млн. По его мнению, после реконструкции киностудия сможет выпускать до 70 фильмов в год.

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году. В 2000 году было создано российско-украинское предприятие ЗАО "Ялтинская киностудия", которое в 2003 году перешло в собственность российской компании "Поликомвест". В 2010 году владельцем киностудии стало российское ООО "СтройСектор". Киностудия оказывала услуги по съемкам российских фильмов "Девятая рота", "Водитель для Веры", "Пассажирка", "Обитаемый остров".

В феврале 2015 года Государственный совет Крыма включил в собственность республики землю и недвижимое имущество Ялтинской киностудии. Ранее Совет министров Крыма принял решение о принудительном выкупе киностудии, а Госсовет республики отменил решения о приватизации Ялтинской киностудии.