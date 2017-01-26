Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, трое были ранены: по одному в Троицком и Авдеевке, еще один наш воин ранен в районе Светлодарской дуги", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе, в частности, боевики открывали огонь из стрелкового оружия по защитникам Новозвановки, вечером применили минометы. Две провокации с применением минометов фиксировались в Троицком, во время одной из них по позициям сил АТО было выпущено 50 мин. Провокации также имели место в Ореховом и в селе Желтое.

Всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 14 вооруженных провокаций, 2 из которых с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении режим прекращения огня нарушался во всех традиционных "горячих точках", за исключением Донецкого аэропорта. Самой сложной ситуация остается в районе Авдеевки. Противник активно применял стрелковое оружие и минометы. Две провокации зафиксированы на Светлодарской дуге, три обстрела имели место на северных окраинах Горловки.

Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 7 провокаций.

На мариупольском направлении боевики применили РСЗО "Град Б" ("Партизан") – в районе Красногоровки. На этом участке за сутки фиксировалось самое большое количество обстрелов, утром там работали снайперы противника, после обеда боевики вели огонь из пулеметов и гранатометов, с 22.00 они применили артиллерию и минометы. На КПВВ "Марьинка" на время атак приостанавали пропускные операции. Также две провокации фиксировались в районе Новотроицкого. На участке Павлополь-ШИрокино противник применял лишь стрелковое вооружение, в районе Гнутово – артиллерию и минометы, также из минометов вели огонь по позициям украинских военных в районе Водяного.

Всего за сутки на мариупольском направлении за стуки зафиксировано 27 обстрела, 7 из них с применением тяжелого вооружения.